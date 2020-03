Die 7 besten Filme über Pandemien

Diese Filme eignen sich gut für heimische Isolation und dem Interesse für die Thematik der Pandemien. Weltuntergangsstimmung garantiert.

Die Methoden, mit der aktuellen Situation umzugehen, sind unterschiedlich. Wer sich sozialer Isolation widmet und sich dennoch mit dem Thema der Pandemie auf cineastische Art befassen möchte, sollte diese Filmklassiker nicht verpassen beziehungsweise wiederholen.Der Horrorfilm (2018) mit dem britischen Hollywood-Star Martin Freemann in der Hauptrolle beschreibt den Versuch einer Familie von einer in Australien ausgebrochenen Pandemie zu fliehen.Die Welt wurde durch eine virale Pandemie verwüstet. Zwei Brüder und zwei Schwestern versuchen zu überleben.Ein Virus breitet sich in rasanter Geschwindigkeit aus. Begünstigt wird die Ausbreitung durch mangelnde Hygiene und erhöhte Raten an Flugreisen.Ein apokalyptischer Horrorfilm aus dem Jahr 2009. Ein mutierter Virus hat die ganze Menschheit ausgelöscht und ist eine Bedrohung für alle Überlebenden. Vier Freunde machen sich auf dem Weg zu einem Strand, um einer Ansteckung zu entkommen.Das T-Virus ist eines der bekanntesten in der Film- und Videospielgeschichte. Einer der mächtigsten Konzerne der Welt entwickelt in einem Labor das Virus, das eines Tages außer Kontrolle gerät. Die Protagonistin Alice, gespielt von Mila Jovovich, versucht zu verhindern, dass das Virus ausbricht.Ein Heilmittel gegen Krebs mutierte und löschte die Menschheit beinahe aus. Will Smith - in einer seiner unvergesslichsten Rollen - ist der scheinbar einzig Überlebende, der mit seinem Hund durch New York streift, um ein Gegenmittel zu schaffen, das die mutierten Menschen heilen kann.Ein Klassiker der Zombie- und Seuchenfilme. Der Protagonist erwacht eines Tages in einem Krankenhaus und erkennt, als er es verlässt, dass niemand da ist. Ein Virus war ausgebrochen, das das Schicksal der Menschheit besiegelte.Mehr als fünf Milliarden Menschen sind an einer Pandemie gestorben. Unter den Überlebenden ist jemand, der in die Zeit zurückgeschickt wird, um die Urheber des Virus ausfindig zu machen.