Die Ärzte singen gegen Corona "Ein Lied für Jetzt"

Hoffnung für die Zeit nach Corona: Die Ärzte kündigen mit ihrem Song aus der Quarantäne ihr neues Album an.

Statt Hamsterkäufen, Corona-Bier und Drogen ...

... Pornhub, "Sendung mit der Maus", ...

... und Hilfe für Flüchtlinge

Neues Album kommt im November

Konzerte in Wien angekündigt

Rod beim Herumschrauben an seinen Gitarren, Farin beim Durchblättern eines Foto-Bildbandes und Bela mit Cruella-De-Vil-Frisur: Die Band aus Berlin schaltet sich für ihren Corona-Song "Ein Lied für Jetzt" zusammen. Trotz Skype-Feeling bringen die drei viel Persönliches und Kritisches in ihrem Video unter."Ich sitze zuhause und langweile mich", macht Bela den Auftakt und schiebt gleich die wiederkehrende Message hinterher: "Das bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache der Welt."Zuschauen zahlt sich beim Video genauso aus wie zuhören: Bela verweigert Hamsterkäufe und Corona-Bier, Farin will auch nach Belas gutem Zureden noch keine Drogen probieren.Zuhause bleiben sei doch nicht so schlimm, muntert der Schlagzeuger auf. Immerhin sei der Premiumbereich von Pornhub für alle freigeschaltet und auch die "Sendung mit der Maus" laufe täglich.Zwischen Witzen vergisst das Trio auch nicht die, denen es wirklich schlecht geht. Ein Schild mit der Aufschrift "#SaveThem, The People in Moria Have Corona, too!!" erinnert an das Flüchtlingslager, in dem Tausende wirklich leiden. Und nicht so wie die meisten von uns nur unter Langeweile.Für Fans endet der Song mit einem positiven Ausblick in die Zukunft. Die Ärzte kündigen ihr neues Album an: "Wir würden gern auf Tour gehen, das ist grad nicht erlaubt. Drum haben wir zuhause ein paar Songs zusammen geschraubt. (...) Die nehmen wir bald auf, das sei hiermit versprochen."Im November soll es so weit sein. Deshalb kommen die Ärzte nach Jahren der Funkstille auch wieder nach Österreich. Für 17. und 18. November ist die "Die Ärzte - In The Ä Tonight 2020"-Tour in der Stadthalle in Wien angekündigt. Hoffentlich können sie bis dahin wieder stattfinden.