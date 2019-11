Die Ärzte ordinieren am 17.11. in der Stadthalle

Farin, Bela und Rod bitten in knapp einem Jahr zur punkrockigen Sprechstunde in die Wiener Stadthalle.

Vor knapp einem halben Jahr gastierten die Ärzte als Headliner am Abschlusstag des Nova Rock-Festivals. Jetzt können sich Fans erneut auf ein Konzert mit den legendären Berliner Punkrockern freuen.Am 17. November 2020 kommen die Ärzte im Rahmen ihrer "In The Ä Tonight"-Tour für einen Auftritt in die Wiener Stadthalle. Tickets für das Konzerthighlight gibt es ab dem 14.11. zu erwerben.07.11.20 Hannover – TUI Arena10.11.20 Leipzig – Arena13.11.20 Köln – Lanxess Arena15.11.20 Bremen – ÖVB Arena17.11.20 Wien – Wiener Stadthalle20.11.20 Stuttgart – Schleyer-Halle24.11.20 Hamburg – Barclaycard Arena01.12.20 Dortmund – Westfalenhalle 105.12.20 Erfurt – Messe08.12.20 Frankfurt – Festhalle11.12.20 Bad Gastein – Sound & Snow13.12.20 Chemnitz – Messe Chemnitz15.12.20 München – Olympiahalle18.12.20 Berlin – Max-Schmeling-Halle21.12.20 Zürich – Hallenstadion