Die Ärzte-Show: Karten ab jetzt im freien Verkauf

Die Ärzte kommen am 17. November 2020 in die Wiener Stadthalle. Wer Bela, Farin und Rod live sehen will, muss schnell sein.

2020 gehen Die Ärzte das erste Mal seit acht Jahren auf Tournee. Im ganzen deutschsprachigen Raum sind die Fans wegen der "In The Ä Tonight"-Tour verständlicher Weise aus dem Häuschen. Un dementsprechend hoch ist auch das G'riss um die Konzertkarten. In Deutschland wurden deswegen schon einige Zusatzkonzerte bekanntgegeben.Wien steht am 17. November 2020 auf dem Tourplan. Die Karten hierfür sind am 15. November 2019 ab 10 Uhr auf derund beierhältlich. Es empfiehlt sich, die Tickets möglichst rasch zu besorgen.Auf derstartete der Vorverkauf schon am 14. November um 17 Uhr. Zur Enttäuschung vieler Fans waren dort für so ziemlich jedes Konzert nach wenigen Sekunden schon alle Karten vergriffen.