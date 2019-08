Ausgerechnet er gibt der "Bachelorette" einen Korb

Bereits in der dritten Folge der aktuelle Staffel verlässt ein Kandidat vorzeitig die "Bachelorette"-Villa in Griechenland.

Achtung Spoiler - wer sich die Überraschung nicht verderben lassen will und die Folge am Mittwoch ungestört genießen will, der sollte ab HIER nicht mehr weiterlesen.Alexander Hindersmann hat die Sendung bereits nach fünf Folgen verlassen. Der 31-Jährige, der schon von Nadine Klein in der letzte Staffel die letzte Rose der "Bachelorette" erobern konnte, offenbarte der jetzigen Angebeteten Gerda Lewis in der Nacht der Rosen seinen Ausstieg."Ich bin heute mit dem Bauchgefühl aufgestanden, dass ich sage, ich werde dir die Entscheidung abnehmen und vorzeitig gehen", so Hindersmann. Die 26-jährige Bachelorette reagierte gelassen auf den Ausstieg des Kuppelshow-Profis. "Ich mag dich voll gern, aber es ist schwer, etwas aufzubauen".Was sonst noch alles in der fünften Folge von "Die Bachelorette" passieren wird und wer sich neben Alexander noch verabschieden darf, das sieht man am Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL oder schon vier Tage vorher auf TVNow.(baf )