Die Bayern beobachten Bullen-Knipser Haaland

Im Poker um Salzburgs Super-Stürmer Erling Braut Haaland hat sich nun ein weiteres europäisches Schwergewicht eingemischt: die Bayern!

Mit 22 Saisontoren hat sich der erst 19-jährige Norweger ins europäische Rampenlicht geschossen. Nun ist auch der deutsche Rekordmeister auf Salzburgs Wunder-Stürmer aufmerksam geworden.Medienberichten zufolge sind rund 20 Teams am Bullen-Goalgetter dran. Allen voran Manchester United. Derhatte bereits berichtet, dass der Winter-Wechsel zu den "Red Devils" so gut wie sicher sei . Eine Bestätigung gibt es allerdings nicht.Ebenfalls interessiert sind Juventus Turin, die einen Nachfolger für den bald 32-jährigen Gonzalo Higuain suchen, Talenteschmiede Borussia Dortmund oder Salzburgs Champions-League-Gegner Liverpool und Napoli.Und nun auch die Bayern! Der deutsche Rekordmeister beobachtet den 1,94-Meter-Hünen bereits, berichtet die. Dafür verantwortlich ist Jochen Sauer, der Bayern-Jugend-Chef war bis 2017 Salzburg-Geschäftsführer.Verhandelt wird demnach aktuell nicht, man wolle allerdings gerüstet sein. Denn die Bayern hatten unter dem früheren Technischen Direktor Michael Reschke die Salzburg-Rohdiamanten Sadio Mane und Dayot Upamecano abgelehnt. Das soll bei Haaland nicht passieren.Salzburg-Coach Jesse Marsch hatte sich zuletzt trotz der Wechsel-Gerüchte unbeeindruckt gezeigt. "Dass bei solch einem Spieler Gerüchte aufkommen, ist normal. Unser Plan ist aber, dass er bleibt. Wir machen uns da nicht so viel Stress bei dem Thema."Haaland kam erst im Jänner 2019 um fünf Millionen Euro von seinem Jugendklub Molde. Sein Vertrag beim österreichischen Serienmeister läuft noch bis 2023. Ohne Ausstiegsklausel.