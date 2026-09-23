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Frau schläft gemütlich im Bett
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Gesundheit

Die beste Schlafposition für dich

Von Rücken- bis Seitenlage: Welche Position passt zu dir und deinen Beschwerden? So schläfst du gesünder und erholter.
Technik Heute
Von Technik Heute
23.09.2026, 17:23
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Linke Seite, rechte Seite, Rücken oder Bauch - jeder Mensch hat seine Vorlieben beim Schlafen. Doch nicht jede Position ist für jeden gleich gut geeignet. Schnarcher, Schwangere, Menschen mit Sodbrennen oder Herzpatienten sollten genauer hinschauen.

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Die Königsposition ist laut Experten die Rückenlage. Durch die gerade Haltung wird die Wirbelsäule gut gestützt, was Verspannungen vorbeugt. Auch bei Rücken- oder Nackenschmerzen kann sie hilfreich sein.

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Wie es beim Spiegel heißt, sollten Schnarcher allerdings besser auf der Seite schlafen. Denn in Rückenlage entspannt sich die Muskulatur im Gaumen und Rachen - das begünstigt das Schnarchen.

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Seitenlage hat viele Vorteile

Wer auf der linken Seite schläft, kann damit Sodbrennen lindern. Auch Schwangere sollten in den letzten drei Monaten möglichst auf der Seite ruhen - und nicht auf dem Rücken.

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Generell gilt: Auf dem Bauch zu schlafen, sollte man eher vermeiden, da diese Position Nacken und Wirbelsäule belastet. Am Ende zählt aber, dass du gut ein- und durchschläfst.

tec,23.09.2026, 17:23
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