Die beste Schlafposition für dich

Linke Seite, rechte Seite, Rücken oder Bauch - jeder Mensch hat seine Vorlieben beim Schlafen. Doch nicht jede Position ist für jeden gleich gut geeignet. Schnarcher, Schwangere, Menschen mit Sodbrennen oder Herzpatienten sollten genauer hinschauen.
Die Königsposition ist laut Experten die Rückenlage. Durch die gerade Haltung wird die Wirbelsäule gut gestützt, was Verspannungen vorbeugt. Auch bei Rücken- oder Nackenschmerzen kann sie hilfreich sein.
Wie es beim Spiegel heißt, sollten Schnarcher allerdings besser auf der Seite schlafen. Denn in Rückenlage entspannt sich die Muskulatur im Gaumen und Rachen - das begünstigt das Schnarchen.
Wer auf der linken Seite schläft, kann damit Sodbrennen lindern. Auch Schwangere sollten in den letzten drei Monaten möglichst auf der Seite ruhen - und nicht auf dem Rücken.
Generell gilt: Auf dem Bauch zu schlafen, sollte man eher vermeiden, da diese Position Nacken und Wirbelsäule belastet. Am Ende zählt aber, dass du gut ein- und durchschläfst.