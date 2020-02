Die besten Zeichnungen gewinnen

Melde deine Klasse beim Schulwettbewerb "Der Gemeindebau in 100 Jahren" und gewinne bis zu 3.000 Euro für die Klassenkassa" (PROMOTION).

Unter allen AbsenderInnen werden drei Lehrausgänge für je eine Klasse in den Karl-Marx-Hof verlost. Schicken Sie bis 02.12.2019 ein Mail an schulwettbewerb@wienerwohnen.at mit dem Betreff "Teilnahme".

Im Rahmen 100-jährigen Gemeindebaujubiläums 2019 lädt Wiener Wohnen gemeinsam mit der Wiener Bildungsdirektion alle Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. Schulstufe in Wien ein, die Zukunft des Gemeindebaus mitzugestalten. Lass deiner Phantasie freien Lauf und zeichne, wie du dir den Gemeindebau in 100 Jahre vorstellst und schick uns deine Zeichnung.Die besten und kreativsten Ideen werden von einer fachkundigen Jury bewertet und am 31. März 2020 im Rahmen eines Events ausgezeichnet.können alle Kinder und Jugendliche Wiens der 5. bis 8. Schulstufe und sich über einen Lehrenden gemeinsam im Klassenverband für den Schulwettbewerb anmelden. Alle Formulare, die von deiner Lehrerin oder deinem Lehrer ausgefüllt werden müssen, findest du online aufGrundsätzlich sind deiner Phantasie keine Grenzen gesetzt. Zeichne einfach wie du dir den Gemeindebau in 100 Jahren vorstellst. Mit Bleistift, mit Wasserfarben, mit Ölkreide...ganz, wie du willst! Zeichne bitte nur auf dem Format A3 oder A4.Die Zeichnungen müssen bis zum 31. Jänner 2020 an Stadt Wien - Wiener Wohnen Kundenservice GmbH, Medwedweg 14, Unit 5, Hauptempfang 3. Stock, 1110 Wien, gesendet werden.~ beste realisierbare Idee~ kreativste Idee~ SonderwertungDer erste Platz gewinnt jeweils 500 Euro für die Klassenkassa, der zweite Platz in jeder Kategorie je 300 Euro und der dritte Platz 200 Euro.