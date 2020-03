Darf ich wegen Corona von der Arbeit daheim bleiben?

Für Schuldirektor Niki Glattauer sind die kommenden Schulschließungen keine Katastrophe. Die Lehrer werden Schüler, die nicht daheim bleiben können, in Kleingruppen betreuen. Hier sind Antworten auf wichtige Fragen, die sich Eltern stellen.

Schule: Das müssen Sie jetzt wissen

Mein Job: Das müssen Sie jetzt wissen

beantwortet die wichtigsten Fragen zu den neuen Maßnahmen der Bundesregierung bezüglich Schulschließungen.beantwortet Fragen zum Schulbetrieb selbst undbenantwortet Fragen zum Job.Nein, natürlich nicht. Aber der Unterricht bricht zusammen.Nein, Eltern sollen ihre Kinder bitte zu Hause lassen. Nur wenn die einzige Betreuungsperson alt oder krank ist, soll das Kind in die Schule kommen. Berufstätigkeit allein sollte kein Grund sein, Kinder zu schicken.Das funktioniert natürlich weitgehend nicht. Das Schulsystem ist mit wenigen Ausnahmen nicht auf E-Learning eingestellt.Man wird Klassen per E-Mail, WhatsApp, Social Media oder auch auf Papier Übungsmaterial anbieten und als Lehrer ein bisschen nachschauen, ob die Übungen gemacht werden.Inhalte werden schulautonom festgelegt. Es gibt aber auch die Website eduthek.at/schulmaterialien des Unterrichtsministeriums. Dort steht Lehrstoff, den Eltern mit ihren Kindern daheim erarbeiten können.Nein. Die Schüler sollen Wiederholungsaufgaben erhalten. Möglich sind aber vorbereitende Maßnahmen wie Einlesen in neue Stoffgebiete.Nein. Allerdings kann die Bearbeitung in die Beurteilung der Mitarbeit einfließen.Ja. Einige Schulbuchverlage schalten für die Dauer der Schulschließungen ihre digitalen Unterrichtsmaterialien sogar kostenlos frei.Ob jetzt zwei Wochen weniger Unterricht gehalten wird, ist egal. Da bricht die Welt nicht zusammen, gescheite Kinder werden nicht plötzlich dumm.Vor- und Volksschulkinder werden in Kleingruppen zusammengefasst, LehrerInnen kümmernsich fokussiert um sie. Für Unterstufen und NMS gilt Gleiches.Auch für diese Kinder wollen wir einen Schulbetrieb aufrechterhalten.Ich schätze, dass von 150 Schülern ca. 10 bis 15 von den Großen kommen werden. Bei den Kleinen werden nur wenige erwartet.Die Schulleiter müssen Journaldienste einteilen und schauen, welche Lehrer das übernehmen sollen. Risikogruppen sind selbstverständlich ausgeschlossen, z.B. wenn Lehrer kurz vor der Pension stehen.Nein, Minister Heinz Faßmann hat das ausgeschlossen. Auch Schularbeiten müssen nicht nachgeholt werden, außer sie sind für die Beurteilung eines Schülers dringend erforderlich.Vorerst bleibt es beim Zentralmatura-Termin vom 3. bis 15. Mai. Die Entscheidung über eine mögliche Verschiebung ist laut Faßmann noch nicht gefallen. Planmäßig stattfinden sollen jedenfalls die Präsentationen der vorwissenschaftlichen Arbeiten – allerdings laut Faßmann im "kleinen, hygienischen Rahmen."Ja, wenn es keine anderen Betreuungsmöglichkeiten (etwa wegen der geplanten Schulschließungen, Anm.) gibt, können bis zu drei Wochen Sonderurlaub genehmigt werden. Die Großeltern kommen nicht als Alternative infrage.Nein. Sollten keine anderen Betreuungsmöglichkeiten vorliegen, dann liegt auch kein Entlassungsgrund vor.Ja, die Arbeitgeber bekommen dafür ein Drittel der Lohnkosten von der Republik zurück.Das muss mit dem Chef abgesprochen werden. Aber: Der Arbeitgeber darf einseitig untersagen, dass Kinder mit ins Büro genommen werden.Ja, der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, jederzeit zu revidieren, dass der Hund mit ins Büro darf.Ja. Das Gesetz sieht vor, dass der Arbeitgeber das Gehalt weiterzahlen muss.Hier ist die Lage komplizierter. Selbstständige, die durch Quarantäne-Maßnahmen am Arbeiten gehindert werden, können Entschädigung bei der Bezirksverwaltungsbehörde beantragen. Wichtig: Dafür muss das Einkommen der letzten Monate beziehungsweise des Vergleichzeitraums aus dem Vorjahr vorgelegt werden. Außerdem muss der Antrag spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Aufhebung der Quarantäne erfolgen.Für freie Dienstnehmer gibt es keine Gehaltsfortzahlung, weil sie keinen Arbeitgeber haben. Sie erhalten lediglich Krankengeld ab dem vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit.Nein, eigenmächtiges Fernbleiben ist nicht erlaubt. Grundsätzlich muss die Anwesenheit immer mit dem Arbeitgeber abgeklärt werden. Das gilt auch, wenn sie in einer Sperrzone leben oder durch eine solche zur Arbeit anreisen müssen.Ja. Auch wenn keine Krankmeldung, sondern nur eine bloße ärztliche Anordnung vorliegt, können sie zu Hause bleiben. Das Gehalt wird fortgezahlt.Nur wenn das bereits im Arbeitsvertrag festgeschrieben wurde. Ist das nicht der Fall, dann muss eine einvernehmliche Lösung gefunden werden.Ja, Arbeitgeber haben das Recht, auf die Anwesenheit der Belegschaft zu verzichten. Üblicherweise wird das wie eine Dienstfreistellung behandelt. Der Arbeitgeber darf diese angeordnete Abwesenheit nicht als Urlaub, Krankenstand oder Zeitausgleich verbuchen."Zweckmäßige Maßnahmen" zur Ausbreitungsverhinderung, etwa leicht erreichbare Desinfektionsmittel in ausreichender Menge, müssen vom Arbeitgeber bereitgestellt werden. Außerdem müssen bei Dienstreisen "allfällige Gefahren" mitbedacht werden. Schutzmasken muss der Arbeitgeber aber nur in Sonderfällen, etwa in Krankenhäusern, bereitstellen.Das ist fraglich. Grund: Der Chef kann, sofern keine überdurchschnittliche Ansteckungsgefahr besteht, das Tragen von Atemschutzmasken untersagen. Das muss aber jeweils im Einzelfall abgeklärt werden.Auf der Webseite aufdeinerseite.at. Dort beantworte ich laufend Fragen zu Arbeitsrecht und Corona.