Die drei ??? lösen einen Sonderfall in Wien

Am Sonntagabend kamen die drei kalifornischen Hörspiel-Detektive zum ersten (oder zweiten?) Mal nach Wien. "Heute" hat mitgelauscht.

Als die drei –Herren, um die 50 Jahre alt und in schlichte Anzüge gekleidet, die Bühne im Wiener Konzerthaus betreten, werden sie von frenetischem Applaus und stehenden Ovationen empfangen. Es handelt sich nicht um gefeierte Sänger, sondern um Ben Stiller, Patton Owalt und Gollum. Naja, genauer gesagt um deren deutsche Synchronsprecher Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich. Und sie sprechen seit 1979 in der Originalbesetzung die "drei Fragezeichen" in der gleichnamigen Hörspielserie – Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews.Sie sind in mittlerweile über 200 Hörspielfolgen als jugendliches Detektiv-Trio aus Kalifornien zu hören sowie seit 2002 in unregelmäßigen Abständen bei Livetouren. Zum 40. Jubiläum der Reihe tingeln sie derzeit mit dem neuen und exklusiv für diesen Anlass geschriebenen Fall "Die drei ??? und der dunkle Taipan" durch Deutschland – und kamen am Sonntagabend erstmals nach Wien. Wobei, das ist nicht ganz richtig. Die drei Detektive ermittelten bereits einmal in der Bundeshauptstadt – und zwar in den Katakomben unter dem Stephansdom in Episode "Geheimnis der Särge" von 1996.An diesem Abend bleiben Justus, Peter und Bob allerdings in Kalifornien. Und der Fall beginnt – wie so oft – in der Detektiv-Zentrale auf dem Schrottplatz von Justus' Onkel Titus. Würde man die Augen schließen, wäre kaum ein Unterschied zu den Hörspielen auf CD oder (oldschool!) Audiokassette zu hören. Dafür sorgt die hervorragende Akustik im Konzerthaus. Dort erlebt man die drei ??? etwas intimer als bei den anderen Auftritten in ausverkauften Arenen. Denn in Wien kommt das Publikum den Sprechern näher und wird nicht von Grafiken auf einer riesigen Videowand abgelenkt. Ein paar farbige Lichter reichen aus.Trotz dieser Schlichtheit sollte man aber trotzdem nicht die Augen schließen. Denn Rohrbeck, Wawrczeck, Fröhlich und eine Handvoll Nebendarsteller haben sichtlich Spaß am Spiel und unterstützen das Gesagte mit charmanter Pantomime. Noch dazu kommen Momente, in denen sie mit dem Setting spielen und etwa den Live-Geräuschemacher herausfordern: "Ich höre schlurfende, humpelnde Schritte eines Einbeinigen mit Holzbein und Sporen."Die Handlung selbst (von Andreas Fröhlich basierend Ideen von Hendrik Buchna) gehört wahrscheinlich nicht zu den besten Fällen der drei ???, doch das ist im Grunde egal. Denn die Jubiläumstour liefert genau das, was sich Fans wünschen: Gut gelaunte Sprecher, Humor auf Metaebene ("Wir sind 16 Jahre alt. Und das schon seit 40 Jahren"), tolles Sounddesign (von Oliver Rohrbeck) und viele Anspielungen auf legendäre Abenteuer aus der Vergangenheit. Ewig, sagen die Sprecher immer wieder, können sie die Hörspiele nicht weiterführen. Doch auch 40 Jahre nach dem Debüt sind keine Ermüdungserscheinungen zu hören.