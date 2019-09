Die Eiskönigin legt sich jetzt mit Steinriesen an

Der neue Trailer von "Die Eiskönigin 2" verspricht fantasievolle Action im zauberhaften Disney-Look.

Die Schwestern Anna und Elsa genießen ihr ruhiges Leben in Arendelle. Bis eines Tages eine eigenartige Unruhe Elsa ergreift und eine geheimnisvolle Stimme sie in den Wald lockt. Zusammen mit Anna, Olaf, Sven und Kristoff bricht sie auf, das Rätsel des Lockrufs zu ergründen.Dabei treffen die Weggefährten nicht nur das Volk des Waldes und andere neue Begleiter – auf ihrer abenteuerlichen Reise müssen Elsa und Anna einmal mehr zusammenhalten und füreinander mit Mut, Vertrauen und Schwesternliebe einstehen.Der brandneue Trailer zeigt bereits einige der Gefahren, mit der die Geschwister in der Fortsetzung des Animationshits konfrontiert werden:"Die Eiskönigin 2" startet am 21. November 2019 in den österreichischen Kinos.