Die erfolgreichsten TikTok-Zwillinge sind zurück

Vor über einem Jahr verabschiedeten sich Lisa und Lena von der Plattform, weil sie keinen Spaß mehr hatten. Deshalb sind sie nun wieder dabei.

Durch TikTok wurden Lisa und Lena Mantler bekannt: Mit ihren Lipsync-Videos konnten die Zwillingsschwestern aus Stuttgart Millionen an Followern gewinnen. Heute gehören die zwei 17-Jährigen zu den größten Social-Media-Stars Deutschlands.Ende März 2019 verabschiedeten sie sich von der Plattform, die sie groß gemacht hatte: Nach drei Jahren löschten die Zwillinge ihr TikTok-Profil mit knapp 33 Millionen Followern – es war der meistgefolgte Account der App."Wir werden erwachsen, unsere Interessen verändern sich und damit auch die Art, wie wir mit unserer Community kommunizieren wollen", begründeten Lisa und Lena ihren TikTok-Abschied. Auf Instagram, YouTube und Twitch teilten die beiden weiterhin Videos.Am Ende hätten sie einfach den Spaß an TikTok verloren: "Als dann noch die App verkauft wurde, haben wir gemerkt, dass es an der Zeit ist, etwas anderes zu machen und sich weiterzuentwickeln", erklären sie gegenüber "Stern.de". Auf Instagram schrieben sie damals, dass sie keine App unterstützen wollen, die nicht sicher ist.Nun sei TikTok und auch ihre Meinung anders: "Wir haben so viele Nachrichten von euch bekommen, dass wir zurückkommen sollen. Also haben wir die App noch mal ausgecheckt und geguckt, was sich verändert hat. Lasst uns zusammen dieses neue Abenteuer starten", verkünden die beiden auf Instagram.In ihrem ersten Video zurück auf TikTok tanzen die beiden zu den Zeilen "Guess who's back, back again" aus Eminems "Without Me". Weniger als 24 Stunden später haben die beiden zwei weitere Clips veröffentlicht und bereits über zwei Millionen Follower gesammelt.Das freut die Schwestern, und sie wenden sich an ihre Fans: "Vielen Dank für den netten Empfang! Lasst uns eine gute Zeit haben!"