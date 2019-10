Die ersten Hochzeitsfotos von Bieber und Baldwin

Anfahrt mit dem Wasser-Taxi, die wichtigsten Celebrity-Gäste und ein Herz für Raupen – die wichtigsten Infos zur Promi-Hochzeit des Jahres.

In New York heirateten sie 2018 am Standesamt, in South Carolina holten sie nun ihre Hochzeitsfeier nach. Justin Bieber und Hailey Baldwin haben sich nach einem Jahr Eheleben endlich auch mit Glanz und Glamour getraut. Dass jede Menge Promis auf der Gästeliste standen, versteht sich da von selbst.Die Zeremonie fand im Montage Palmetto Bluff Hotel statt und wurde von der Hochzeitsplanerin Mindy Weiss organisiert. Zum Probe-Dinner reisten Justin und Hailey im Wasser-Taxi an, konnten auf den Wellen aber (großteils) die Balance halten. Wohl ein gutes Omen für ihre Ehe.Zu den Gästen zählten neben Haileys Schauspieler-Verwandtschaft (sowohl ihr Vater Stephen, als auch seine Brüder Alec, Billy und Daniel sind in Hollywood keine Unbekannten) auch Kylie Jenner und ihr Mann Travis Scott, Usher, Ed Sheeran, Jaden Smith und Kendall Jenner.Besonderes Augenmerk legte Hailey auf ihr Hochzeitskleid – und das nicht nur in Hinblick auf das Aussehen. Vivienne Westwood entwarf den Traum aus nachhaltiger Seide. Bei der Herstellung mussten keine Seidenraupen ihr Leben lassen.