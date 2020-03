Gute Neuigkeiten – Ende der Grippewelle in Sicht

Die Grippesaison ist zu Ende: Laut der Virologie der MedUni Wien gibt es nur noch vereinzelt Influenzavirusinfektionen in Österreich. Das macht Betten für Corona-Patienten frei.

Mit 15. Jänner 2020 hat das Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien den Beginn der Grippewelle in Österreich bekannt gegeben. Elf Wochen später steht fest: Zumindest dieser gesundheitlichen Herausforderung müssen wir uns nicht mehr stellen, es gibt in Österreich nur noch sporadische Nachweise von Influenzavirusinfektionen.In Wien gibt es überhaupt keine Aktivität mehr (siehe Grafik in der Diashow). Ihren Höhepunkt hatte die Welle in Wien in der 6. Woche mit 13.900 Neuerkrankungen.Jährlich meldet der Grippemeldedienst ab der 40. Kalenderwoche bis zu 14. die Anzahl der Patienten, die mit influenzaartigen Symptomen ihre Ordination aufsuchen.Österreichweit waren am Gipfel der Saison 2019/2020 im Februar rund 2.300 pro 100.000 Einwohner und Woche erkrankt.Die Corona-Pandemie hält Österreich hingegen weiter fest im Griff. Über 9.700 bestätigte Fälle gibt es mittlerweile in Österreich. Alleine in der Bundeshauptstadt haben sich über 1.300 Personen mit Covid-19 angesteckt.