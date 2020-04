Die Grünen NÖ wählen ihre Spitze jetzt per Briefwahl

Um die noch gültigen Corona-Maßnahmen einzuhalten, wählen die Grünen Landessprecher und Geschäftsführer jetzt per Briefwahl.

Wählen in Coronazeiten sieht anders aus: Damit es gar nicht erst zu einer Ansteckungsgefahr kommen kann, haben sich die Grünen Niederösterreich dazu entschlossen, die Wahl des Landeskongress, per Briefwahl abzuhalten. Dafür wurde die für kommenden Sonntag angesetzte Wahl, bei der Landessprecher und Landesgeschäftsführer gewählt werden sollen, auf den Postweg verlegt.200 Delegierte haben bis 4. Mai die Möglichkeit ihre Stimme abzugeben. "Neue Herausforderungen bringen auch neue Methoden und Lösungsansätze", meint Hikmet Arslan, Landesgeschäftsführer der Grünen zu der Entscheidung. Gewählt wird neben Landesgeschäftsführer und Landessprecher auch der gesamte Landesvorstand der Partei."Wir stellen derzeit wegen Corona unter Beweis, welchen Mut wir entwickeln und welche Maßnahmen wir im Stande sind zu realisieren. Eine derartige gesellschaftliche und wirtschaftliche Krise hat es noch nie gegeben!", betont die amtierende Landessprecherin, Helga Krismer, die wie auch Hikmet Arslan positiv in die Zukunft blickt.