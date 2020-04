Wau! 19 Hunde und ihre weltberühmten Zweibeiner

Egal, ob Herrchen und Frauchen einen Oscar haben oder ein Victoria's Secret Engerl ist: Wenn die Hunde-Blase drückt, muss der Star vor die Tür.

In Zeiten von Corona bringt die Stars nichts vor die Tür - außer ihre Hunde. Dann wird schnell das fettige Haar zusammengebunden, Kapperl drüber, rein in die ausgeleierten Jogginghosen und ab auf die Straßen von Malibu oder Beverly Hills. Hinter ihren Coronamasken fühlen sich die Superstars unbeobachtet. Aber der nächste Paparazzo ist nicht weit.Übrigens: Auch bei Stars ist es so, dass sie ihren Hunden oft ähnlich sehen. Will Ferrell und sein Vierbeiner haben fast die gleiche Haarpracht und Ben Affleck und sein Schäfer haben die gleichen graumelierten Haare.Bei anderen überrascht die Wahl des Hundes. Bush-Frontman Gavin Rossdale liebt seinen Handtaschenhund und Reese Witherspoon ist einer Bulldogge verfallen.Klick dich durch die Fotoshow oben und staune!