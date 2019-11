Die Killerpilze spielen "Die beste Show in Wien"

Die Punkrock-Band aus München stellt ihr neues Album "Nichts ist für immer..." am 7. Dezember im B72 vor.

Acht Platten haben die Killerpilze seit ihrer Debütscheibe "Von vorne durch die Punkallee" (2004) veröffentlicht. 2017 machte die Band einen Ausflug ins Film-Biz und brachte die Doku "Immer Noch Jung - 15 Jahre Killerpilze" heraus, nun steht für Jo Halbig, Fabi Halbig und Max Schlichter wieder die Musik im Vordergrund.Das Trio hat in seiner Karriere mehr als 200.000 Alben verkauft, über 900 Konzerte gespielt und sich mit unbändigem Fleiß, Zusammenhalt und einzigartigen Live-Qualitäten auf die großen Festivalbühnen und ins Vorprogramm von Madsen, Jennifer Rostock oder Massendefekt gespielt. Seit September 2019 steht ihr neues Album "Nichts ist für immer..." in den Läden.Neue und alte Songs geben die Killerpilze im Dezember auch wieder in Österreich zum Besten – in der Hauptstadt unter dem Motto "Die beste Show in Wien – feat. die Killerpilze".Samstag, 7. Dezember 2019B72, WienEinlass: 20 UhrShow: 21 Uhr