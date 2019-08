Spiel' Fußball gegen Heiko und Roman Lochmann!

"Heute" bietet zwei Fans der Lochis die einmalige Gelegenheit, sich mit den Superstars am Fußballplatz zu duellieren.

dielochis@heute.at

"Die Lochis" sind nach mehr als acht Jahren bald Geschichte. Mit dem am, werden sich die 20-jährigen Zwillingsbrüdervon ihrem bisherigen Markennamen trennen und neue, noch unbeschrittene Wege einschlagen.Bevor das allerdings so weit ist, wollen sie sich von ihren Fans in Österreich noch einmal so richtig großartig verabschieden. Und damit meinen wir nicht nur ihr Konzert am 21. September im Wiener Gasometer. Sondern auch ein ganz exklusives Fußballspiel in Meidling.-Moderatorhat die beiden Brüder in Wien zu einem Fußballspiel herausgefordert. Heiko und Roman, seit Kindertagen begeisterte Fußball- und Eintracht Frankfurt-Fans, lassen sich da nicht zweimal bitten. Sie treten mit einem Team gegen eine Mannschaft zusammengestellt vom Radiosender Kronehit und der Tageszeitung "Heute" an.Und jetzt kommt's - zwei unserer LeserInnen haben die einmalige Gelegenheit, sich auf einem Kunstrasenplatz gegen die berühmten Brüder zu messen. Wir verlosen zwei Plätze (+ je eine Begleitperson) in jener Mannschaft, die gegen das Team von Roman und Heiko antreten darf.Wer sich zutraut, am Platz eine halbwegs gute Figur zu machen, der soll sich bitte mit einem), Adresse/Telefonnummer und einer, warum gerade sie/er geeignet ist, gegen die Lochis zu kicken, an folgende E-Mail-Adresse wenden:Das Kickerl, das von den beiden ehrgeizigen Hobbysportlern ("Heiko ist der besser von uns") durchaus ernst genommen wird, steigt am 4. September 2019 um 17 Uhr am Platz des TraditionsvereinsObwohl Roman und Heiko angekündigt haben, das Spiel durchaus ambitioniert angehen zu wollen, soll doch der Spaß im Vordergrund stehen. Nach dem Spiel werden sich die zwei noch Zeit für Selfies und Autogrammwünsche nehmen.(baf )