26.03.2020 15:22 Die Luft in OÖ atmet in der Corona-Krise auf

Die Luftqualität in Linz ist während der Corona-Krise besser geworden. Bild: Mike Wolf

Wie in China und in Italien zeigt sich auch in Oberösterreich in der Corona-Krise wenigstens ein kleiner positiver Trend. Die Luft wird immer besser.