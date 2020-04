"Die Nanny" feiert einmalige Corona-Reunion

Am Montag (6.4.) trifft sich der Original-Cast der Kult-Serie einmalig wieder. Für die Corona-Reunion lesen sie die allererste Sendung noch einmal.

Am 21.5.1995 läutete Fran Drescher mit ihrer Serie "Die Nanny" eine neue Ära ein. Das Kindermädchen mit der schrillen Stimme wurde Kult. Im Jänner 2000 lief die letzte Folge, mit Staffel 6 endete die Serie.Serien-Erfinderin und Star Fran Drescher ruft die Hauptdarsteller von damals noch einmal zu einer "Pandemic Performance" zusammen. Kindermädchen Fran Fine, Mr. Sheffield, Butler Niles, die Kinder Maggie, Grace und Brighton sowie Geschäftspartnerin C.C. lesen das Drehbuch der allerersten Folge. Natürlich von zuhause aus. Mit dabei ist sogar Renée Taylor, inzwischen 87, die Frans Mutter Sylvia spielte.Fran Drescher kündigte das Reunion-Event mit einem Bild aller Stars von damals an – wie sie heute aussehen.Ausgestrahlt wird die Pandemic-Performance am Montag auf dem"Lachen ist die beste Medizin! In diesen schweren Zeiten haben Petah und ich uns überlegt, ob es nicht großartig wäre, wenn wir den Original-Cast von "The Nanny" für eine virtuelle Lesung des Piloten wieder zusammenbringen würden?", erklärte Fran Drescher in einem Statement. Mit Petah ist Miterfinder Peter Marc Jacobson gemeint. "Es ist eine einmalige Pandemic Performance für unsere Fans überall auf der Welt, die zur Zeit gestresst in der Isolation sitzen und eine Aufmunterung gebrauchen könnten! Bei uns hat es auf jeden Fall genützt und wir hoffen, dass es das auch bei euch tun wird."