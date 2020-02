Die ÖBB bauen ihre Rail&Drive-Flotte aus

Mehr Autos an mehr Standorten sollen das Mietwagen-Angebot der ÖBB attraktiver gestalten. Auch Elektrofahrzeuge sollen dazukommen.

Seit zwei Jahren bieten die ÖBB an Bahnhöfen unter dem Namen Rail&Drive Mietfahrzeuge an. Vor allem in ländlichen Regionen soll damit das Mobilitätsangebot erweitert werden. In Niederösterreich gibt es das Angebot an den Bahnhöfen von Tulln, Tullnerfeld, Amstetten, Krems, Mistelbach, St. Pölten und Wiener Neustadt.Österreichweit nutzen bisher 8.400 Kunden an 33 Standorten das Angebot von 300 Fahrzeugen. An drei der sieben Standorte in Niederösterreich können auch umweltfreundliche Elektroautos gemietet werden. Im Laufe des Jahres sollen in ganz Österreich jedoch mehr Standorte hinzukommen.Das Service kombiniert Zug und Auto und soll so für mehr Flexibilität sorgen. Die Preise variieren je nach Dauer und Distanz. Laut ÖBB wird jedoch auf faire Preise geachtet.