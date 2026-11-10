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Donnie Dunagan ist tot: Bambi-Sprecher stirbt mit 92 Jahren
Donnie Dunagan ist tot: Bambi-Sprecher stirbt mit 92 Jahren
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Millionen kennen seine Stimme

Kindheitsheld ist tot! Disney-Legende stirbt mit 92

Donnie Dunagan lieh dem Rehkitz im Disney-Klassiker seine Stimme und wurde später ein hochdekorierter US-Marineinfanterist. Er starb mit 92 Jahren.
Von Heute Entertainment
10.11.2026, 09:28
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Er war die Stimme, die Generationen von Kindern zu Tränen rührte: Donnie Dunagan, der im englischen Original von Disneys "Bambi" das junge Rehkitz sprach, ist im Alter von 92 Jahren an Lungenkrebs gestorben.

Der am 16. August 1934 in San Antonio geborene Dunagan gewann bereits mit drei Jahren einen Stepptanzwettbewerb. Ein Talentsucher entdeckte ihn und holte die Familie nach Los Angeles. 1942 wurde er zur Stimme von Bambi – sein siebter und letzter Film.

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Wie RTL.de unter Berufung auf "The Hollywood Reporter" berichtet, rief Walt Disney höchstpersönlich im Elternhaus an, um den Jungen für das Projekt zu gewinnen. Mehr als ein Jahr arbeitete Dunagan an dem Zeichentrickfilm.

Vom Kinderstar zum Kriegshelden

Nach seiner Filmkarriere schlug Dunagan einen völlig anderen Weg ein: 1952 trat er mit 18 Jahren den US-Marines bei und wurde nach eigenen Angaben der jüngste Drill Instructor in deren Geschichte.

Er diente dreimal in Vietnam und ging 1977 als Major in den Ruhestand. Für seinen Einsatz wurde er mit drei Purple Hearts und dem Bronze Star ausgezeichnet.

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Seine Disney-Vergangenheit verschwieg er seinen Kameraden 25 Jahre lang. Er wollte nicht als "Major Bambi" verspottet werden. Erst später wurde er für Disney-Veranstaltungen geholt und trat als Botschafter des Konzerns auf.

Dunagan hinterlässt seine Frau Dana, mit der er seit 1992 verheiratet war.

red, 10.11.2026, 09:28
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