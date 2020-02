Thomas Gottschalk wird für RTL zum TV-Prediger

RTL möchte mit seiner Live-Inszenierung der "Passion" Quotenrekorde brechen. Jetzt hat der deutsche Sender verraten, wie die Besetzung aussehen wird.

Jesus' letzte Tage, hochkarätig besetzt

"Die Passion" soll für Quoten-Rekord sorgen

Am 8. April inszeniert RTL auf dem Burgplatz in Essen die größte Geschichte aller Zeiten als großes Musik-Live-Event. "Die Passion" will die letzten Tage von Jesus Christus modern und ungewöhnlich erzählen. Und die Besetzung des Spektakels liest sich dementsprechend wie das Who-is-Who der deutschen Unterhaltungsbranche.Talkmaster(69) führt als Erzähler durch die Leidensgeschichte, während der Musical erprobte ehemalige DSDS-Sieger(36) in der Titelrolle als Jesus Christus zu sehen sein wird. Maria wird von der Sängerin(35) gespielt, die Rolle des Judas übernimmt(54). Als treue Apostel finden sich u.a. Dschungelkönig(29),(32), Sänger(44) oder der Musiker(37) zum letzten Abendmahl ein. Darüber hinaus haben viele weitere bekannte Persönlichkeiten Gastauftritte bei der großen Live-Show, darunter(71),(64) oder TV-Koch(41).Zusätzlich zur Passionsgeschichte wird eine große Prozession stattfinden, bei der ein leuchtendes Kreuz durch die Straßen von Essen zur Hauptbühne getragen wird. Zum Event wie auch zur Prozession sind Menschen aus ganz Deutschland – egal, ob sie kein Bekenntnis oder eine andere Konfession haben. "Die Passion erzählt eine einzigartige, emotionale Geschichte, die weit über die religiöse Bedeutung hinaus geht", erklärt RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm und hofft auf einen großen Erfolg. Seit mittlerweile zehn Jahren erzielt das Live-Musik-Event nämlich Rekord-Quoten im holländischen Fernsehen.