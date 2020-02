Diese "Dauerwelle" soll Surfer nach OÖ locken

Ab Mai können Riversurfer auch in Ebensee (Bez. Gmunden) in der Traun Wellen reiten. Mit "The Wave" erfüllte sich ein 27-Jähriger seinen Kindheitstraum.

1,5 Millionen Euro investiert

"Das ist die perfekte Welle" – sang die deutsche Künstlerin Juli in ihrem Hit aus dem Jahr 2004.Für Riversurfer gibt es die perfekte Welle auch bald in Ebensee (Bez. Gmunden). Denn mit "The Wave" entsteht in einem zehn Meter breiten, künstlichen Nebenarm der Traun eine Anlage mit der größten stehenden Welle Europas.Die beiden dafür notwendigen Stahlklappen, sechs und acht Tonnen schwer, wurde diese Woche bereits mit einem Kran ins Wasser gehoben. Indem die am Boden liegenden Klappen hochgefahren werden, entsteht die stehende Welle.Die in Europa bislang bekannteste stehende Welle zum Riversurfen findet sich an der Isar in München. Diese ist aber deutlich kleiner. Die Welle in Ebensee soll jene in Deutschland in den Schatten stellen. "Man muss nach Amerika fahren, um etwas Vergleichbares zu finden", so Initiator Max Neuböck (27).Rund 1,5 Millionen Euro investiert Neuböck in sein neues Wellenwerk. Er selbst steht seit dem 14. Lebensjahr auf dem Surfbrett. Laut seinen Aussagen soll sich "The Wave" in 20 Jahren amortisiert haben.Ein Wellenritt dauert nur einige Minuten. Rund zehn Surfer können gleichzeitig im Wasser die Welle "reiten". Neuböck: "Der touristische Vorteil ist, dass man diesen Sport auch bei Regen ausüben kann. Nass wird man ja sowieso."Eröffnet werden soll übrigens am 1. Mai. Eine Tageskarte kostet dann je nach Wochentag zwischen 22 und 27 Euro. Eine Woche lang Wellenreiten gibt es übrigens für 120 Euro.