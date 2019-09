Die Tabakfabrik bekommt ein eigenes Designhotel

Es ist eines der spannendsten Projekte in der Stadt Linz. Der Neubau 3 der Tabakfabrik. Im Plan auch ein Hotel und das wird von Arcotel umgesetzt.

Restaurant im 27. Stock

Ein – nicht unumstrittener – 104 Meter hoher Turm, Büroflächen und ein Restaurant in luftiger Höhe – der Neubau 3 soll eine neue Landmark in der Landeshauptstadt werden.Ebenfalls vorgesehen ist ein eigenes Hotel und nun ist fix, wer es betreiben wird. Die österreichische Hotelgruppe Arcotel hat den Zuschlag für das neue Hotelprojekt auf dem Areal der Tabakfabrik Linz erhalten. 2024 soll eröffnet werden.Geplant ist ein 4-Sterne-Hotel mit insgesamt 189 Zimmern, darunter Suiten und Themenzimmer. Die Hotellobby wird offen gestaltet und visuell vom Empfang abgetrennt sein, so das Arcotel in einer Aussendung.Für Seminargäste werden vier Seminarräume zur Verfügung stehen. Highlight des Hauses wird das Rooftop-Restaurant mit Bar im 27. Stockwerk des höchsten Gebäudes in Linz mit fantastischem Ausblick sein."Das Hotel komplettiert die Infrastruktur der Tabakfabrik Linz und garantiert eine Bespielung des Areals rund um die Uhr. Die Schaffung attraktiver Unterkünfte für Kreativschaffende in unmittelbarer Nähe zu einem Architekturjuwel von Weltrang erhöht nicht nur die Magnetwirkung der Tabakfabrik, sondern setzt auch wichtige touristische Impulse für die gesamte Region", sagt Markus Eidenberger, kaufmännischer Direktor der Tabakfabrik Linz.