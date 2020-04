Deutsche sind verrückt nach Austro-Krimi

"Die Toten von Salzburg" schlagen sogar die Tagesschau. Die neue Folge der Krimi-Reihe war am Mittwoch die Sendung mit den meisten Zuschauern in Deutschland.

Erfolgsreihe wird fortgesetzt

Die Austro-Krimiserie "Die Toten von Salzburg" ist nicht nur hierzulande ein Publikumshit, sondern sorgt auch in Deutschland für beeindruckende Einschaltquoten.Die ORF-Premiere von "Wolf im Schafspelz" verfolgten bereits im vergangenen November knapp 880.000 Österreicher. In Deutschland erreichte die Folge bei ihrer gestrigen Erstausstrahlung 6,58 Millionen Zuschauer. Die fünfte Folge der Serie bremste damit nicht nur die ZDF-Tagesschau aus, sondern war an diesem Tag die Sendung mit den meisten Zuschauern in ganz Deutschland.Produzent Heinrich Ambrosch freut sich über den bemerkenswerten Erfolg der Krimi-Reihe mit dem ungleichen Ermittlerduo Florian Teichtmeister und Michael Fitz: "Schon mit den vier anderen Folgen schafften wir in Deutschland drei Mal den Tagessieg. Dass wir jetzt ebenfalls Top-Quoten eingefahren haben, beweist, dass die Mischung aus schwarzem Humor, spannenden Kriminalfällen und starken Figuren das Potential hat, unser Publikum auch in Zukunft zu fesseln."Voraussichtlich wird "Schwanengesang", die sechste Folge der Reihe, im Herbst im ORF zu sehen sein. Eine weitere Episode ist ebenfalls geplant.