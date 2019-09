Die Woche wird regnerisch und unbeständig

Pünktlich zum Herbstbeginn zieht eine Kaltfront diese Woche durchs Land.

"Meist dominieren am Montag von der Früh weg die Wolken und ausgehend von Vorarlberg, Tirol und Kärnten breiten sich teils kräftige Regenschauer auf weite Teile des Landes aus", erklärt Manfred Spatzierer, Ubimet-Chefmeteorologe. "Bis zum Abend wird es dann auch in Wien und Niederösterreich immer öfter nass."Auch die Temperaturen sinken. Nur 13 Grad in den Nordalpen. In Kärnten und in der Südsteiermark hat es noch knapp über 20 Grad. Hier die weitere Prognose:Der Dienstag beginnt mit dichten Wolken und vom Tiroler Unterland bis zur Pyhrn-Eisenwurzen noch mit etwas Regen. Im Westen und Süden sowie im östlichen Flachland bleibt es von der Früh weg trocken, nach vorübergehenden Auflockerungen ziehen aber im Westen wieder vermehrt Wolken auf und in Vorarlberg beginnt es am Abend neuerlich zu regnen. Die Sonne zeigt sich vor allem vom Tiroler Unterland bis nach Kärnten zeitweise, auch im Norden und Osten lässt sie sich zumindest ab und zu blicken. Maximal 16 bis 22 Grad.Am Mittwoch überwiegen die Wolken und von Westen her breiten sich neuerlich Regenschauer aus, die am Nachmittag weite Landesteile erfassen. Am Abend regnet es im zentralen Bergland und im Südosten auch kräftig. Im Nordosten bleibt es noch lange Zeit trocken, die Sonne zeigt sich aber auch hier nur zwischendurch. Bei mäßigem Westwind erreichen die Temperaturen von West nach Ost 14 bis 22 Grad.Der Donnerstag zeigt sich an der Alpennordseite von seiner meist trüben Seite mit ein paar Regenschauern, im Osten und Süden scheint zeitweise die Sonne. Einzelne Schauer sind aber auch hier nicht ganz auszuschließen. Es weht mäßiger Wind aus West bis Nordwest. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 22 Grad.Am Freitag halten sich anfangs einige Restwolken, von Oberösterreich bis ins Nordburgenland fällt da und dort etwas Regen. Tagsüber scheint zumindest zeitweise die Sonne, am Abend bilden sich in Vorarlberg und Tirol einzelne Schauer. Trocken und häufig sonnig bleibt es ineralpin und im Süden. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 25 Grad.