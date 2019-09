Dieb (49) stahl Mann beim Arbeiten sein Auto

Während in Seisenegg (Bez. Amstetten) ein Mann etwas reparierte, fuhr ein Tscheche (49) einfach mit dessen ums Eck geparktem Auto davon,

Ein helllichten Tag führte ein Mann am Montag Reparaturarbeiten an einem Gebäude in Seisenegg durch, musste dafür immer wieder Dinge aus seinem Auto holen und ließ den Wagen deshalb unversperrt mitsamt Schlüssel am Parkplatz ums Eck stehen.Ein 49-jähriger tschechischer Staatsbürger dürfte dabei beobachtet haben, dass der Mann einige Minuten im Innenhof beschäftigt war, stieg einfach in das Auto ein und fuhr davon. Der Bestohlene bemerkte den Diebstahl kurz darauf und rief die Polizei.Bei der Sofortfahndung mit Streifen aus den Bezirken Amstetten und St. Pölten waren die Polizisten binnen weniger Minuten erfolgreich und erwischten den Tschechen in Neustadtl – im Gasthaus.Dieser hatte den gestohlenen Fahrzeugschlüssel bei sich und zeigte sich zur Tat geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.