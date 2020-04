Dieb wollte Detektiv in Wien die Augen auskratzen

Am Samstag wurde in Wien ein mutmaßlicher Ladendieb festgenommen, weil er einem Ladendetektiv damit drohte, diesem mit einem Schlüssel die Augen auszukratzen.

Der Vorfall ereignete sich in der Wilhelminenstraße in Wien-Ottakring. Die Polizei wurde verständigt, da es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem mutmaßlichen Dieb und einem Ladendetektiv gekommen war.Der Verdächtige flüchtete und konnte in einem nahe gelegenen Park festgenommen werden. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der Beschuldigte, ein 52-Jähriger, dem Ladendetektiv drohte.Laut Angaben des Opfers drohte der 52-Jährige damit dessen Augen mit einem Schlüssel zu verletzten. Der Detektiv erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen, der Verdächtige wurde festgenommen.