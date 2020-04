Dieb kauft mit gestohlener Karte Burger und Tschick

Aus einem Auto stahl ein Mann in Felixdorf zwei Bankomatkarten, kaufte damit Zigaretten und Fastfood. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 17. Februar oder 18. Februar in Felixdorf (Bezirk Wr. Neustadt) ein Etui mit zwei Bankomatkarten aus einem unversperrt abgestellten Fahrzeug. Früh am Morgen des 18. Februars gegen 4:10 Uhr kaufte er dann mit einer der Bankomatkarten 22 Packungen Zigaretten bei einem Automaten in Sollenau.Anschließend wurde damit gegen 5:10 Uhr bei einem Fastfood-Restaurant im 12. Wiener Gemeindebezirk bezahlt. Mit der zweiten Bankomatkarte wurden gegen 5:55 Uhr bei einer Trafik im 17. Wiener Gemeindebezirk weitere acht Zigarettenpackungen gekauft.Dem Opfer, einer 57-Jährigen aus dem Bezirk Wiener Neustadt, entstand ein Schaden in der Höhe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrages. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gab die Polizei nun ein Fahndungsfoto des Verdächtigen frei. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Sollenau unter der Telefonnummer 059133-3370 erbeten.