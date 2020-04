Dieb schreit, er hat Corona und spuckt auf Polizisten

Corona-Einsatz für die Wiener Polizei am Mittwochnachmittag: Ein 24-jähriger wurden bei einem Diebstahl erwischt und attackierte anschließend die eingetroffenen Beamten.

Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr wollte sich ein Ladendieb in einem Supermarkt in Wien-Hietzing gegen die Festnahme zu wehren.Der 24-jährige ungarische Staatsbürger behauptete gegenüber den Polizisten an diversen Krankheiten wie HIV, Hepatitis und dem Coronavirus zu leiden und spuckte in Richtung der BeamtenDie Polizisten konnten allerdings noch rechtzeitig ausweichen. Der Ungare wurde vom Kompetenzteam der Bereitschaftseinheit festgenommen.