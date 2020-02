Dieb springt aus Fenster und verletzt Polizisten

Ein Ladendieb flüchtete am Mittwoch aus einem Bekleidungsgeschäft in Wien-Meidling durch ein Fenster und verletzte bei seiner Festnahme drei Polizisten.

Ein 26-jähriger Mann aus Tunesien hatte am Mittwoch gegen 14 Uhr Gegenstände aus einem Bekleidungsgeschäft in der Meidlinger Hauptstraße gestohlen.Als er vom Personal angehalten und zur Feststellung der Identität ins Büro gebracht wurde, sprang der Mann plötzlich auf und flüchtete durch ein Fenster.Nach einer kurzen Verfolgung konnten ihn Polizisten anhalten, woraufhin sich der Dieb jedoch mit Faustschlägen und Tritten zur Wehr setzte. Drei Polizisten wurden dabei verletzt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.Auch der Festgenommene klagte über Schmerzen am linken Bein, weshalb er unter polizeilicher Begleitung zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde.Der 26-Jährige befindet sich nun in Haft und wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung sowie Diebstahls angezeigt.