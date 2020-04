Dieb stahl 3.144 Flaschen Champus - 3 Jahre Haft

Ein Champagner-Dieb musste heute in Wr. Neustadt vor Gericht, wurde wegen Corona per Video zugeschaltet. Der Rumäne fasste drei Jahre Haft aus.

Unter strengen Schutzmaßnahmen ging heute in Wr. Neustadt der Prozess gegen einen Rumänen (36) über die Bühne. Der in Wien wohnhafte Familienvater hat laut Anklage gemeinsam mit Komplizen in einer Speditionsfirma in NÖ eingebrochen. Dort stahlen die Täter 484 Kartons mit Getränken. Der Großteil war teurer Champagner (3.144 Flaschen). Schaden: 188.000 Euro.Dann soll der 36-Jährige noch Klimageräte, Reifen und Europaletten gestohlen haben. Wert: rund 300.000 Euro. Motiv: Der Angeklagte hat über 200.000 Euro Schulden.Der Rumäne wurde beim Prozess nur per Video zugeschaltet, Anwälte, Richter und Staatsanwalt trugen Schutzmaske. Urteil: 3 Jahre Haft (nicht rechtskräftig). Anwalt Rast stellte einen Antrag auf Therapie statt Strafe.