Ladendieb (69) schlägt in Wien auf Detektivin ein

Am Mittwochabend eskalierte ein Ladendiebstahl beinahe völlig. Eine Ladendetektivin beobachtete die Tat und bekam den Zorn des Täters zu spüren.

Am Mittwoch konnte ein aggressiver Dieb von einer wachsamen Ladendetektivin gestoppt werden. Die Frau beobachtete, wie ein Mann in Wien-Neubau Kosmetikartikel aus einer Apotheke stehlen wollte. Der Tatverdächtige setzte sich zur Wehr und versetzte der Detektivin einen Faustschlag.Dennoch gelang es ihr, den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Beamten nahmen den 69-Jährigen fest. Der Verdächtige wurde wegen räuberischen Diebstahls angezeigt. Die verletzte Detektivin wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in häusliche Pflege entlassen.