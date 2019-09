Diebe erbeuten im Donau-Zentrum über 11.000 Euro

Ein Mann und eine Frau machten sich am Donnerstag im Donauzentrum auf Diebes-Tour. Dabei erbeutete das Duo mehr als 11.000 Euro.

Im Wiener Donauzentrum sollen ein Mann (31) und eine Frau (61) mehrere Geschäfte regelrecht auseinander genommen haben. Mit Störsendern gegen den Alarm ausgestattet, stahlen die beiden immer wieder Kleidungsstücke und stopften die Ware anschließend in ihren Opel Insignia, der in der Garage geparkt war.Bei einem der zahlreichen Diebstähle wurde das Diebes-Duo dann gegen 15.30 Uhr von einem Detektiv auf frischer Tat ertappt. Nachdem die alarmierte Polizei eintraf, versuchte die Verdächtige einen Autoschlüssel zu verstecken. Doch die Beamten bemerkten das und stellten diesen sicher.Um den Sachverhalt aufzuklären durchsuchten sie dann den weißen Opel in der Garage und fanden unzählige Kleidungsstücke - zum Teil sogar noch mit der Diebstahlsicherung. Der Mann und die Frau, beide kroatische Staatsbürger, stopften offenbar ihr Auto mit der gestohlenen Ware regelrecht voll.Die gestohlenen Kleidungsstücke sind laut Polizei insgesamt 11.022,49 Euro wert. Sowohl der 31-jährige Mann, als auch seine 61-jährige Komplizin wurden vor Ort festgenommen und befinden sich in Haft.