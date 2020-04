Diebe sägten wertvolle Eulenstatue einfach ab

Ärger beim Falknerei- und Greifvogelzentrum in Waldreichs (Bezirk Zwettl): Unbekannte sägten am Wochenende einfach einen Teil der Statue bei der Zufahrt ab.

Mehrere Tausend Euro Schaden richteten Unbekannte von Freitag auf Samstag beim Falknerei- und Greifvogelzentrum in Waldreichs an, indem sie eine der beiden Holzeulen der Statue bei der Einfahrt einfach absägten und mitnahmen."Die Vandalen dürften mit dem Auto direkt zugefahren sein. Rund um die Statue waren Reifenspuren, die haben die Eule direkt verladen. Ganz leicht ist die Statue ja auch nicht", sagt Falkenmeisterin Monika Hiebeler gegenüber den "Niederösterreichischen Nachrichten".Die Statue wurde mit einer Motorsäge abgetrennt, der Vandalenakt passierte gleich neben der B38, die normalerweise stark befahren ist, wegen der Corona-Maßnahmen aktuell aber nicht, was sich die Diebe wohl zu Nutzen gemacht haben.Die Falknerei hofft dennoch auf Hinweise oder Zeugen, hat freilich Anzeige erstattet. Die Statue stand dort bereits seit rund drei Jahren, war das liebevolle Werk eines Mitarbeiters. "Sollte jemand etwas beobachtet haben oder irgendwelche Hinweise haben, melden Sie uns das bitte unter waldreichs@greifvogelzentrum.at", so die Bitte auf Facebook.