Diebe stehlen Juwelen aus Trump Tower in New York

Aus zwei Wohnungen im Trump Tower wurden Schmuckstücke im Wert von rund 330.000 Euro gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Wie die "New York Times" berichtet, kam es am Wochenende zu einem Einbruch und Juwelendiebstahl im Trump Tower in New York.Aus zwei Wohnungen seien Schmuckstücke im Wert von 353.000 Dollar (rund 330.000 Euro) gestohlen worden. Neben Halsketten sollen es die Diebe auch auf mit Edelsteinen besetzte Ringe, Armbänder und Ohrringe abgesehen haben.Die beiden bestohlenen Frauen erklärten der Polizei, dass die Wertgegenstände während ihres Urlaubes vor kurzer Zeit gestohlen worden seien.Die Polizei hat mit den Ermittlungen und der Spurensicherung bereits begonnen. Allerdings werden die Arbeiten der Beamten derzeit erschwert.Das Gebiet in Manhattan wurde großräumig abgesperrt, da US-Präsident Donald Trump in New York erwartet wurde. Dort nimmt Trump an der Vollversammlung der UNO teil.