Diebesduo nach Flucht aus Drogeriemarkt gefasst

Parfumdiebstahl in Kirchberg an der Pielach: Zwei Georgier konnten als mutmaßliche Täter festgenommen werden.

Vorerst unbekannte Täter flüchteten am Samstag gegen 14.20 Uhr nach einem Diebstahl von Parfumartikeln aus einem Drogeriemarkt im Ortsgebiet von Kirchberg an der Pielach (Bezirk St. Pölten-Land).Bei der sofortigen Fahndung wurde eine Polizistin aus dem Bezirk Lilienfeld auf der L5217 Morigrabenstraße auf das Fluchtfahrzeug mit polnischer Zulassung aufmerksam. Der Pkw konnte wenig später durch die Polizeistreife Lilienfeld auf der B20, im Gebiet der Stadtgemeinde Lilienfeld, angehalten werden.Als Insassen wurden zwei georgische Staatsbürger im Alter von 24 und 29 Jahren als mutmaßliche Täter vorläufig festgenommen. Das Diebesgut im Wert einer dreistelligen Eurosumme dürften die beiden Männer während der Fahrt weggeschmissen haben. Der Rucksack mit den Parfumartikeln wurde von einer Passantin aufgefunden und Beamten der Polizeiinspektion Türnitz übergeben.Die Beschuldigten waren teilweise geständig und werden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Beide wurden über Festnahmeauftrag des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl am 22. September 2019 in das Polizeianhaltezentrum St. Pölten eingeliefert.