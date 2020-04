Frau stahl Bankomatkarte und ging damit shoppen

In Bad Fischau-Brunn stahl eine Frau einer anderen den Rucksack. Mit der Beute, in der sich auch Geld und eine Bankomatkarte befand, ging sie dann einkaufen.

Einer 45-jährigen Frau wurde am 7. Februar gegen 16:30 Uhr in Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wr. Neustadt-Land) ein Rucksack mit Bargeld, Wertgegenständen und Bankomatkarte von einer bislang unbekannten Täterin gestohlen.Anschließend wurde mit der gestohlenen Bankomatkarte in einer Trafik im Ortsgebiet von Felixdorf bezahlt und zwei weitere Bezahlungen in Einkaufsmärkten in Baden und Oeynhausen versucht. Die gesamte Schadenssumme dürfte sich auf ein paar Hundert Euro belaufen.Über Anordnung der Staatsanwaltschaft gab die Polizei nun Fotos der Gesuchten bei den Tathergängen frei. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Fischau-Brunn unter Tel.: 059133-3371 erbeten.