i Hortensien sind in jedem Garten ein echter Hingucker und auch recht robust. iStock©April Story Winterharte Topfpflanzen Diese 10 Kübelpflanzen trotzen dem Winter Auch mediterrane Pflanzen wie der Olivenbaum oder die Feige können mit dem richtigen Schutz draußen bleiben. Diese zehn Arten sind besonders robust. Von Heute Life 20.09.2026, 19:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn die Temperaturen fallen, stellt sich für viele Balkon- und Terrassenbesitzer die Frage: Wohin mit den geliebten Kübelpflanzen? Die gute Nachricht: Nicht alle müssen ins Haus geholt werden.

Mit dem richtigen Winterschutz können erstaunlich viele Pflanzen auch bei Minusgraden im Freien überdauern. Der Trick liegt in der richtigen Vorbereitung und dem passenden Schutz.

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Wie es bei 24garten.de heißt, gehören zu den winterharten Kübelpflanzen die Hortensie, die Hanfpalme, der Olivenbaum, die echte Feige, der Sumpf-Eibisch (eine Hibiskusart), Rosmarin, Pampasgras, Rosen, Heidelbeeren und Eukalyptus.

So schützt du deine Pflanzen richtig

Der Kübel sollte auf Holz oder Styropor gestellt werden, damit die Wurzeln nicht von unten erfrieren. Die Töpfe werden am besten mit Jute, Kokosmatten oder Vlies isoliert.

Besonders wichtig: Die Pflanzen an eine windgeschützte Hauswand rücken. Dort sind sie vor kalten Winden geschützt und profitieren von der abgestrahlten Wärme der Hausmauer.

Staunässe unbedingt vermeiden

Ein häufiger Fehler im Winter: zu viel Wasser. Staunässe muss zuverlässig verhindert werden, da sie die Wurzeln schädigt und zum Absterben der Pflanze führen kann.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann die Pflanzen vor dem ersten Frost zusätzlich mit Kali düngen. Das stärkt die Wurzeln und macht sie widerstandsfähiger gegen Kälte.

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Mit diesen einfachen Maßnahmen können deine Kübelpflanzen auch den härtesten Winter überstehen und im Frühling wieder voll durchstarten.