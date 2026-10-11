i Handy-Speicher aufräumen pixabay.com Android-Tipp Diese 3 Speicherfresser solltest du prüfen Der Speicher deines Android-Handys ist ständig voll? Dann lohnt sich ein Blick auf diese versteckten Datenfresser. Von Technik Heute 11.10.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du hast kaum neue Apps installiert und trotzdem ist der interne Speicher deines Smartphones wieder knapp? Das liegt oft an Dateien, die sich unbemerkt ansammeln. Vor allem Messenger-Medien, vergessene Downloads und offline gespeicherte Inhalte können mit der Zeit mehrere Gigabyte wertvollen Speicherplatz stehlen.

WhatsApp als heimlicher Speicherfresser

WhatsApp kann auf dem Smartphone schnell mehrere Gigabyte belegen - vor allem, wenn du regelmäßig Fotos und Videos verschickst oder empfängst. Ein großer Teil davon sammelt sich in den Ordnern für gesendete Medien: WhatsApp legt dort automatische Kopien abgehender Dateien an, auf die du nach dem Versand oft problemlos verzichten kannst.

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Am einfachsten geht das Aufräumen direkt in der App, wie Computerwoche unter Berufung auf PC-Welt berichtet. Öffne dazu: Einstellungen - Speicher und Daten - Speicher verwalten. Dort kannst du prüfen, welche Chats besonders viel Speicherplatz belegen, und die darin enthaltenen Medien gezielt löschen. Auch oft weitergeleitete Dateien und große Medien über fünf Megabyte werden dir hier angezeigt.

Vergessene Downloads aufräumen

Dein Download-Ordner ist der nächste Klassiker unter den Speicherdieben: Was einmal aus dem Browser, einer Mail oder einer anderen App heruntergeladen wurde, bleibt dort manchmal ewig liegen. Gerade Videos, ZIP-Archive oder Installationsdateien können dabei ordentlich Speicherplatz stehlen. Sortiere die Dateien nach Größe und lösche zuerst die größten Brocken.

Offline-Inhalte von Streaming-Apps

Streaming- und Navigations-Apps können ebenfalls viel Speicher belegen. Wer etwa Filme, Musik, Podcasts oder Karten für die Offline-Nutzung herunterlädt, akkumuliert hier schnell mehrere Gigabyte. Solche Daten solltest du möglichst direkt in der jeweiligen App löschen. Bei Google Maps etwa lassen sich heruntergeladene Offline-Karten unter Profilbild - Offline-Karten überprüfen und entfernen.

Die Bilder des Tages i ?

Um künftig Speicherplatz zu sparen, kannst du in WhatsApp den automatischen Download von Medien deaktivieren. Das findest du unter Speicher und Daten. Dann werden dir bei empfangenen Medien nur noch unscharfe Vorschaubilder angezeigt, und du kannst selbst entscheiden, was du herunterladen möchtest.