i Sind entsprechende Schnittstellen an deinem Smartphone aktiv, kann es von Personen in der Nähe gehackt werden. iStock/Sorapop Schnell gehackt Diese 4 Handyfunktionen solltest du ausschalten Viele Smartphone-Funktionen sind bequem, aber riskant. Das Bundesamt für Sicherheit rät, diese vier Verbindungen nicht ständig aktiv zu haben. Von Heute Life 16.11.2026, 16:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bluetooth, WLAN, mobiler Hotspot und kontaktloses Bezahlen per NFC – all diese Funktionen machen unser Leben einfacher. Doch genau diese ständig aktiven Verbindungen können dein Handy auch angreifbar machen.

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt: Wenn entsprechende Schnittstellen an deinem Smartphone aktiv sind, kann es von Personen in der Nähe gehackt werden.

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Deshalb solltest du Drahtlosverbindungen nur bei Bedarf einschalten und danach wieder deaktivieren, schreibt Utopia unter Berufung auf das BSI. Das macht Hackern den Angriff deutlich schwerer.

WLAN und Bluetooth sind Einfallstore

Öffentliches WLAN am Flughafen oder im Café kommt häufig vor, ist aber ein echtes Datenschutzrisiko. Bei ungesicherten Hotspots können andere Nutzer deine Daten mitlesen. Achte auf das Schlosssymbol in der Adresszeile – fehlt es, solltest du keine sensiblen Daten übertragen.

Bei Bluetooth ist es ähnlich: Oft ist die Funktion den ganzen Tag aktiv, damit wir schnell Kopfhörer oder eine Smartwatch verbinden können. Doch offene Bluetooth-Verbindungen bieten laut Stiftung Warentest zahlreiche Möglichkeiten, ein Handy zu hacken.

NFC und mobiler Hotspot richtig nutzen

NFC nutzen wir vor allem für kontaktloses Bezahlen. Die praktische Funktion hat aber den Nachteil, dass Hacker Kontodaten abgreifen können, wenn sie nah genug an deinem Smartphone stehen. Bei Android lässt sich NFC in den Einstellungen deaktivieren – beim iPhone nur über den Flugmodus.

Auch beim mobilen Hotspot gilt: Nutze immer ein starkes Passwort und schalte ihn ab, wenn du ihn nicht mehr brauchst.

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Weitere Tipps vom BSI

Das BSI empfiehlt außerdem: Halte dein Gerät immer auf dem neuesten Stand, nutze eine PIN oder einen Fingerabdruck zum Entsperren und lass dein Smartphone unterwegs nie unbeaufsichtigt liegen. Ein unachtsamer Moment reicht aus, um Hackern Zugriff auf dein Gerät zu ermöglichen.