Diese 5 Serien retten euer Wochenende

Neben der zweiten Staffel von "Das Boot" dürfen wir uns auf eine brandneue Serie von AppleTV+ freuen.

"Defending Jacob" auf Apple TV+

"Killing Eve" auf Starzplay bei Amazon Prime - Staffel 3

"9-1-1 Lone Star" auf Sky

"After Life" auf Netflix - Staffel 2

"Das Boot" auf Sky - Staffel 2

Dieses Wochenende heißt es wohl wieder: Daheim bleiben. Pubs, Bars und Co haben noch immer geschlossen. Doch zum Glück gibt es Netflix, Sky und Co. Wie wäre es mit einer neuen Serie oder einer neuen Staffel unserer Lieblingsserie? Wir präsentieren euch die Streaming-Highlights der Woche.Wem das immer noch genug ist, der kann sich in unserer Bilderstrecke durchklicken (siehe oben). Dort findet ihr weitere Streaming-Tipps.Der 14-jährige Jacob steht unter Verdacht einen Mitschüler umgebracht zu haben. Sein Vater, ein Anwalt, will die Wahrheit herausfinden.Chris Evans ("Avengers"), Michelle Dockery ("Downton Abbey").Düster, aber fesselnd. Für Fans von "Broadchurch", "Safe" und "Dark".Für die arbeitslose Auftragskillerin Villanelle ist Eve tot. Die ehemalige MI6-Agentin will sich vor ihr für immer versteckt halten. Alles läuft nach Plan, bis sich nach einem Todesfall ihre Wege plötzlich doch wieder kreuzen.Sandra Oh ("Killing Eve"), Jodie Comer ("Doctor Foster")Feuerwehrmann Owen aus New York City siedelt mit seinem Sohn nach Austin, Texas über. Dort will er eine zerstörte Feuerwache wieder aufbauen.Rob Lowe ("Parks and Recreation"), Liv Tyler ("Herr der Ringe"). Produziert von Ryan Murphy ("Glee", "American Horror Story").Absurd und manchmal etwas unrealistisch, aber amüsant. Ideal für Action-Comedy-Fans.Obwohl Tony immer noch um Lisa trauert und Schwierigkeiten hat, ein neues Kapitel aufzuschlagen, zeigt sich Tony gegenüber seiner kleinen schrägen Welt aufgeschlossen.Ricky Gervais ("The Office"), Diane Morgen ("Motherland").Derber, morbider Humor (wie immer) – nur manchmal fragt man sich: Darf ich über so etwas eigentlich lachen?Dem sicheren Tod auf dem Atlantik entflohen, kommt der ehemalige Kommandant der U-612, Kaleun Klaus Hoffmann in New York an. Bei Sam Greenwood, der Hoffmann sein Leben verdankt, findet er Unterschlupf und lernt den zwielichtigen deutschstämmigen Anwalt Berger kennen.Neu mit dabei: Thomas Kretschmann ("Der Pianist"), Vincent Kartheiser ("Mad Men") und Clemens Schick ("Kidnapping Stella").Opulent inszeniert und aufwendig produziert. Am Anfang etwas verwirrend (es gibt drei Handlungsstränge), macht aber Lust auf mehr.