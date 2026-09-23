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Retro-Computer aus den 1980er-Jahren
Retro-Computer aus den 1980er-Jahren
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40 Jahre alt und quicklebendig

Diese 5 Windows-Programme gibt es seit 1985

Windows dominiert seit über 40 Jahren den PC-Markt. Fünf Apps aus der Urversion sind bis heute dabei - und werden täglich genutzt.
Technik Heute
Von Technik Heute
23.09.2026, 15:07
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Als Händler am 20. November 1985 die erste Windows-Version in ihre Regale stellten, war die Reaktion eher verhalten. Die Idee, dem textbasierten MS-DOS eine grafische Oberfläche zu verpassen, war zwar gut - doch die Maussteuerung hatte sich noch nicht durchgesetzt und das System war langsam.

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Microsofts eigene Maus kostete damals 195 US-Dollar - umgerechnet fast 600 Dollar in heutigem Wert. Dass einige Programme aus dieser Zeit auch 40 Jahre später noch genutzt werden, hätte damals wohl niemand gedacht.

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Fünf Apps aus Windows 1.0 sind aber bis heute fester Bestandteil des Betriebssystems, schreibt t3n. Optisch haben sie sich verändert, aber die Grundfunktionen sind dieselben geblieben.

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Rechner, Notepad und Paint

Der Rechner gehört seit Jahrzehnten zu den simplen, aber unverzichtbaren Tools. In der ersten Version war er relativ einfach - erst ab Windows 3.0 kam ein wissenschaftlicher Modus mit Trigonometrie und anderen Funktionen dazu.

Notepad ermöglicht schnelle Notizen ohne Formatierung. Die moderne Version bietet Tabs, Rechtschreibkorrektur und sogar Copilot-Integration. Paint hat sich zu einem Mini-Photoshop entwickelt: Das Programm unterstützt mittlerweile Ebenen und kann Hintergründe entfernen.

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Uhr und Systemsteuerung

Die Uhr war bis Windows 3.1 dabei, verschwand dann aber. Erst mit Windows 8.1 kehrte sie zurück - heute fungiert sie als Wecker, Stoppuhr und Timer.

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Die Systemsteuerung regelte 1985 nur wenige Einstellungen. Mit Windows 8 kam die Einstellungen-App dazu, die sie ersetzen sollte. Bis heute existieren aber beide Programme parallel - was wo einstellbar ist, findet man oft nur durch Ausprobieren heraus.

tec,23.09.2026, 15:07
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