i Smartphone mit Landschaftsfoto pixabay.com Verstecktes Prime-Feature Diese Amazon-Funktion nutzt kaum jemand Amazon Prime bietet unbegrenzten Speicher für Fotos - und kaum einer weiß davon. Für Smartphone-Nutzer kann das ein echter Gamechanger sein. Von Technik Heute 19.11.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer ein Android-Smartphone nutzt, kennt das Problem: Bei Google Fotos ist nach 15 Gigabyte Schluss. Dann musst du entweder alte Bilder löschen oder für ein Abo zahlen, das mehr Speicherplatz freischaltet. Bei Apple sieht es nicht besser aus - 50 GB kosten rund einen Euro monatlich.

Doch viele Prime-Mitglieder wissen gar nicht, dass sie längst eine bessere Lösung haben: Amazon Photos. Der Cloud-Dienst ist im Prime-Abo enthalten und bietet unbegrenzten Speicherplatz für Fotos in voller Auflösung.

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Die versteckte Funktion sei ein echter Geheimtipp, heißt es auf inside-digital.de. Während Google und Apple für jeden zusätzlichen Speicherplatz zur Kasse bitten, können Prime-Kunden so viele Fotos hochladen, wie sie wollen - ohne Limit.

Kleine Einschränkung bei Videos

Einen Haken gibt es allerdings: Für Videos ist der Speicherplatz auf 5 Gigabyte begrenzt. Wer hauptsächlich Fotos sichern will, fährt mit Amazon Photos aber deutlich günstiger als bei der Konkurrenz.

Wichtig zu wissen: Wer sein Prime-Abo kündigt, fällt auf insgesamt nur 5 GB für Fotos und Videos zurück. Die bereits hochgeladenen Bilder bleiben zwar erhalten, aber es können keine neuen mehr hinzugefügt werden, bis wieder Speicher frei ist.

Die Bilder des Tages i ?

So nutzt du Amazon Photos

Die Fotos lassen sich über die Amazon Photos App oder im Browser hochladen. Von dort aus kannst du sie auf allen Geräten abrufen - egal ob Handy, Tablet oder Computer. Eine praktische Alternative für alle, denen bei Google oder Apple der Platz ausgeht.