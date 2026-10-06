i Hand mit Smartphone und Benachrichtigungen pixabay.com Smartphone-Sicherheit Diese App ermöglicht stillen Notruf Wenn du nicht sprechen kannst oder unbemerkt Hilfe rufen musst, kann diese App Leben retten. So funktioniert der stille Notruf. Von Technik Heute 06.10.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Notfall zählt jede Sekunde. Doch was tun, wenn man in einer Gefahrensituation nicht telefonieren kann? Etwa weil man bedroht wird, eine Hörbehinderung hat oder nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen kann? Hier kommt die Notruf-App Nora ins Spiel.

Die offizielle deutsche App ermöglicht es, Hilfe zu rufen, ohne ein Wort sagen zu müssen. Besonders praktisch: Die App bietet einen stillen Notruf. Dabei werden keine akustischen oder visuellen Signale ausgelöst, sodass Angreifer nichts mitbekommen.

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Wie es bei chip.de heißt, müssen Nutzer sich vor der ersten Verwendung per SMS und automatischem Anruf verifizieren. Das soll Missbrauch durch Falschmeldungen verhindern.

So funktioniert die App

Nach der Verifizierung können persönliche Angaben hinterlegt werden: Name, Geburtsdatum, Sprachen und sogar Vorerkrankungen. Diese Daten werden laut Hersteller nur lokal am Handy gespeichert und erst im Notfall an Rettungskräfte übermittelt.

Im Ernstfall wird zuerst der Standort ermittelt, der sich auch manuell ändern lässt. Dann wählt man die Art des Notfalls aus - etwa Unfall, Brand oder medizinischer Notfall. Auch die Anzahl der Verletzten kann angegeben werden.

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Übung macht den Meister

Wer die App vorher ausprobieren will, kann die Demo-Funktion nutzen. Dort lässt sich der gesamte Ablauf testen, ohne einen echten Notruf auszulösen. Wichtig: Die App ist nur in Deutschland verfügbar und dort mit den Leitstellen verbunden.