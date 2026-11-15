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Smartphone in Hand mit bunten App-Symbolen
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Smartphone-Trends

Diese Apps laden Nutzer am liebsten herunter

Die IFA Berlin hat 271 Apps aus sechs Kategorien analysiert. Die Gewinner kommen aus einem Bereich, den viele nicht auf dem Radar haben.
Von Technik Heute
15.11.2026, 13:07
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Vom Lernen neuer Sprachen über Zyklus-Tracking bis hin zur Steuerung des Smart Home: Für beinahe jeden Lebensbereich gibt es heute die passende App. Die IFA Berlin hat nun 271 Android-Apps aus sechs Bereichen genauer unter die Lupe genommen.

In die Analyse flossen Apps aus den Bereichen Bildung, Ernährung, Finanzen, Fitness, Organisation und Wohlbefinden ein. Das größte Angebot findet sich demnach bei Bildung mit 56 Apps, die beim Sprachlernen oder Gedächtnistraining helfen. Knapp dahinter folgt Wohlbefinden mit 55 Apps.

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Nach Angaben von t3n sind Finanz-Anwendungen pro App am häufigsten heruntergeladen worden. Die 35 Apps dieses Bereichs kommen auf durchschnittlich rund 31,4 Millionen Downloads. Die absoluten Spitzenreiter sind Duolingo und die indische Zahlungs-App Paytm mit jeweils über 500 Millionen Downloads.

Nutzer sind zufrieden

Die Analyse zeigt auch: Nutzer sind mit den Anwendungen weitgehend zufrieden. Im Durchschnitt werden die untersuchten Apps mit 4,45 von 5 Sternen bewertet. Am besten schneidet der Bereich Finanzen mit 4,55 Sternen ab.

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Insgesamt erreichen 19 der 271 untersuchten Apps mindestens 100 Millionen Downloads. Zehn davon stammen aus dem Bereich Fitness. Bei Organisation führt ein Periodenkalender mit ebenfalls mindestens 100 Millionen Downloads.

KI-Apps gewinnen an Bedeutung

"Smartphone-Apps sind für viele Menschen der einfachste Zugang zu Kommunikation, Services, Informationen und Unterhaltung", sagt Bitkom-Experte Sebastian Kloess. "Mittlerweile gewinnen auch KI-Apps spürbar an Bedeutung und erweitern das Nutzungsspektrum noch einmal deutlich", so Kloess weiter.

tec, 15.11.2026, 13:07
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