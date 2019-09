Diese Auto-Highlights sind in Wels zu sehen

Ein Porsche um 180.000 Euro, ein 92 Jahre alter Flint oder ein Traktor um nur fünf Euro – die Classic Austria in Wels hat für seine Besucher einige Schmankerl zu bieten.

Teuerster Wagen um 180.000 Euro

Laute Motoren, schnelle Autos und jede Menge Klassiker – auch heuer lässt die Classic Austria (20. - 22. September) auf dem Welser Messegelände mit einigen Highlights aufhorchen.Oldtimer, atemberaubende Einzelstücke, elegante Klassiker und Raritäten sowie amerikanische Luxusfahrzeuge warten auf den Besucher.Neben einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Bühnenshows und spannenden Vorträgen findet am Samstag (21. September) die Classic-Car-Auktion statt. Dabei werden seltene Autos, Traktoren und Motorräder aus mehreren Epochen und in jeder Preisklasse zum Ersteigern angeboten.hat die besondern Schmankerl der angebotenen Autos bei der Versteigerung heraus gesucht.Der älteste Wagen, ein Flint B40 Touring, bringt es bereits auf 92 Jahre. Die Automarke von Durant Motors in Flint, Michigan (USA), wurde zwischen 1923- 1927 produziert. Heute existieren nur noch zwölf Stück weltweit. Zwei davon befinden sich aktuell in Europa. Schätzwert dieses Flints: 40.000 – 45.000 Euro.Der teuerste Wagen (180.000 Euro) im Aufgebot ist ein Porsche 911 S (Baujahr: 1970). Der Wagen aus der "F" Serie wurde erstmals in Deutschland zugelassen und kam 1983 in die Schweiz. 2013 kam der Wagen zurück nach Deutschland und wurde einer Komplett-Restauration unterzogen.Ein richtiges Schnäppchen kann indes ein Oldtimer-Traktor der Marke Steyr (Schätzwert: 4.000 Euro) werden. Jeder Besucher kann gegen eine Gebühr von fünf Euro den Traktor auf einem Geschicklichkeits-Parcours testen.Der schnellste Teilnehmer darf den Traktor dann mit nach Hause nehmen. Somit gibt es den Traktor für den Sieger um gerade einmal FÜNF (!) Euro.Egal ob Neueinsteiger oder langjähriger Experte – bei diesem dreitägigen Event ist für jeden Fahrzeugliebhaber mit Sicherheit das Richtige dabei. Nähere Infos zu den Ticketpreisen und den Öffnungszeiten gibt es hier