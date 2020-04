Diese Berge hat man hier 30 Jahre nicht mehr gesehen

Nur noch die älteren Bewohner Jalandhar können sich noch an diesen Anblick erinnern: Seit 30 Jahren war der Himalaya dank der Luftverschmutzung von ihrer Stadt aus nicht mehr sichtbar.

Viele hatten diesen Anblick nicht für möglich gehalten. Keine zwei Wochen nachdem die indische Regierung wegen des Coronavirus' eine nationale Ausgangssperre verhängt hatte, konnten die Bewohner der Stadt Jalandhar die weißen Gipfel des Himalaya über dem Horizont thronen sehen – viele von ihnen erlebten diesen Ausblick zum ersten Mal, wie der "Tribune" berichtet.Weil sich durch die Covid-Maßnahmen der Verkehr halbiert hat und die meisten Fabriken der Stadt geschlossen haben, löst sich auch die sonst allgegenwärtige Dunstglocke langsam auf. Die Luftverschmutzung ist an ihrem niedrigsten Wert seit 1990 angekommen. Noch nie war die Luft in diesem Jahrtausend hier so klar und rein. Den Beweis bieten die atemberaubenden Fotos der über 200 Kilometer entfernten Gebirgskette im Hintergrund des Stadtpanoramas von Jalandhar.Ähnliches passiert aktuell in vielen anderen Millionenmetropolen auf dem indischen Subkontinent. Die sonst extremen Werte der Luftverschmutzung befinden sich in freiem Fall. Eines ist gewiss: der Corona-Lockdown verschafft unserem Planeten eine dringend benötigte Verschnaufpause. Bleibt nur zu hoffen, dass wir Menschen uns diese wiederentdeckte Klarheit auch in Zukunft bewahren wollen – die Natur wird es uns danken.