PFERDammt coole Bilder bringen "Sunshine" in Krise

Über besonders putzigen Nachwuchs darf sich ein privates Gestüt in Niederösterreich freuen. Jungtier "Sunshine" ist erst drei Tage alt – und macht seinem Namen bereits alle Ehre …

Gerade in Zeiten der Corona-Krise tut es gut, auch einmal positive Nachrichten serviert zu bekommen. Und diese gibt es dieser Tage vor allem aus dem Tierreich. Nachdem am Montag bekannt wurde, dass nun wieder zahlreiche Vogelarten nach Österreich zurückkehren , gibt es weitere niedliche News zu vermelden.Denn wieerfuhr, darf sich ein privates Gestüt in Niederösterreich über putzigen Pferdenachwuchs freuen. Bilder zeigen, wie das erst drei Tage alte Fohlen "Sunshine" mit Mama Silvia die Welt erkundet.Die beiden Pferde gehören zur Rasse Freiberger. Das Jungtier macht seinem Namen alle Ehre. So ein kleiner Sonnenschein kann auch in schwierigen Corona-Zeiten für gute Laune sorgen. Durchklicken.